Хто міг замовити вбивство Шеремета: що відомо

Білоруські спецслужби можуть бути причетні до вбивства Павла Шеремета. В мережі оприлюднили аудіозапис прослушки, на якому нібито глава КДБ із співрозмовниками обговорюють варіанти замаху на життя українського журналіста. У Нацполіціі також підтвердили отримання даних про можливих замовників злочину. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Вбивство Шеремета обговорювали в КДБ Білорусі

4 січня в широкий доступ потрапив аудіозапис наради глави КДБ Білорусі (на той момент) Вадима Зайцева з двома співробітниками спецвідділу "Альфа", яка відбулася 11 квітня 2012 року.

На записі йдеться про підготовку операції з усунення колишніх співробітників спецслужб Білорусі, які стали опонентами режиму Лукашенка. Зокрема, згадуються імена колишнього директора білоруської в'язниці Олега Алкаєва, екс-полковника Володимира Бородача і колишнього начальника управління МВС по боротьбі з корупцією В'ячеслава Дудкіна, які знаходилися в Німеччині.

Також говорять про вбивство журналіста Павла Шеремета, який в той час проживав на території Росії.

Дане аудіо та ряд документів передав владі ЄС колишній службовець білоруського спецназу, громадський активіст Ігор Макар.

Зміст аудіо та документів КДБ

Як випливає з 24-х хвилинного уривка, співрозмовниками керівника Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева (2008-2012) були двоє працівників секретного 7 відділу контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа".

Вони обговорюють цілі для ліквідації за межами Білорусі і можливі способи вбивства політичних конкурентів режиму Лукашенка.

Так людина з голосом, який ймовірно належить Зайцеву, каже, що "президент чекає цих чітких заходів", а методи "втопити, розстріляти" визнані неактуальними - стоїть завдання "спровокувати природний підрив, пожежу, вбивство і всі інші речі".

Окрім цього, він згадує в розмові про спеціальний рахунок на 1,5 мільйона доларів, які нібито виділив Лукашенко для реалізації даних цілей.

Під час розмови також обговорюють варіанти вбивства Павла Шеремета. Зокрема, кажуть про отруєння токсичними речовинами і організацію вибуху. "Зробимо закладку якусь і так далі, щоб цього щура ... ні рук, ні ніг не зберуть. Все щоб було як натуральним чином, це не так впливає на свідомість людей", - йдеться у записі.

До загального доступу також потрапили документи оперативної розробки білоруського КДБ у справі Шеремета: довідка про місце проживання журналіста і його рідних, контактні дані, інформація про його автомобіль і пересування.

Експерт підтвердив достовірність запису

Аудіофайл із записом розмови співробітників КДБ Білорусі вивчив експерт-криміналіст Університету Колорадо Каталін Григорас. Як повідомляє видання EUObserver, на плівці не було виявлено очевидних слідів маніпуляцій.

При цьому Григорас зазначив, що файл редагували як мінімум один раз. Ймовірно це зробили для того, щоб видалити цифровий підпис, оскільки з його допомогою можна було б ідентифікувати джерело, яке встановило прослушку в кабінеті глави КДБ.

Нацполіція отримала нові дані про організаторів убивства

У Національній поліції заявили, що ще в грудні 2020 року в розпорядженні відомства з'явилася інформація про можливих замовників убивства Павла Шеремета.

Аудіозапис і документи, фрагменти яких на даний момент опубліковані в мережі, були отримані за допомогою Служби зовнішньої розвідки і представляють важливість для розслідування у справі про вибух автомобіля журналіста 4 роки тому і для встановлення організаторів замаху.

Призначено додаткові слідчі заходи

У прес-службі Національної поліції повідомили, що отримали дозвіл на розслідування в одній з країн Європи за фактом отриманих даних про можливих замовників вбивства Павла Шеремета. Розпорядника наданих матеріалів запросять для проведення слідчих дій.

У відомстві також нагадали, що справа про виконавців вбивства передана до суду, а окреме кримінальне провадження щодо організаторів вибуху знаходиться на стадії розслідування.

Що відомо про вбивство і розслідування справи Шеремета

Павло Шеремет - журналіст білоруського походження. Був відомий як противник режиму Олександра Лукашенка. Працював на білоруському телебаченні. У 1997 році був засуджений в Білорусі за звинуваченням у незаконній журналістській діяльності, отриманні грошей від закордонних спецслужб.

Шеремет провів у в'язниці кілька місяців, після чого був депортований до Росії. Був кореспондентом і ведучим на ТБ. З 2012 року Павло Шеремет почав працювати в Україні в виданні "Українська правда", на каналах "ТВі", "24", радіо "Вісти".

Вранці 20 липня 2016 року Павло Шеремет загинув у Києві в результаті вибуху. Вибуховий пристрій підклали під автомобіль журналіста. Камери відеоспостереження зафіксували, що вночі напередодні замаху чоловік і жінка встановили вибухівку під днище транспортного засобу. Підрив здійснив третій чоловік, який стежив за пересуванням Шеремета з будинку неподалік.

У грудні 2019 року правоохоронці затримали трьох підозрюваних у причетності до вбивства (кардіохірурга Юлію Кузьменко, музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугар).

Судовий розгляд щодо можливих виконавців злочину триває з 25 серпня 2020 року.