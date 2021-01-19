Показания Макара помогут найти заказчиков убийства Шеремета, - полиция

Показания бывшего белорусского офицера Игоря Макара помогут установить заказчиков убийства Павла Шеремета. Украинское следствие отправило резонансную запись на экспертизу.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что полиция с помощью Службы внешней разведки получила данные, которые представляют интерес в установлении заказчиков убийства Шеремета. Позже фрагменты этой информации обнародовал в интернете Игорь Макар. На аудиозаписи неизвестные обсуждают убийство журналиста, запись была сделана в 2012 году.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция подготовила ходатайство о международной правовой помощи для проведения следственных действий на территории государств, связанных с обнародованной записью. Соответствующие документы переданы на согласование Офису генерального прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Беларуси могут быть причастны к убийству Шеремета. Об этом свидетельствует запись разговоров главы белорусского КГБ, который обсуждал варианты покушения на журналиста.

МИД Беларуси уже заявил, что имеет запись, которая опровергает заявления бывшего белорусского офицера Игоря Макара.