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Підрив військових на Донбасі: ДБР порушило справу

Автор: Ігор Литвиненко

Державне бюро розслідувань початок розслідування за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій. В рамках розслідування порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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Справа порушена за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення).

"За попередньою інформацією, сьогодні, 14 лютого, близько 10:00 в районі Новолуганского при переміщенні з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій загинуло троє військових. Керівництво ДБР тримає розслідування цього кримінального провадження на особистому контролі і висловлює свої співчуття рідним і близьким бійців", - повідомили в ДБР.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група ДБР в Краматорську і Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський відправив на місце пригоди міністра оборони і головнокомандувача Збройних сил України.

Також повідомлялося, що з початку доби бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

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