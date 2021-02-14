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Подрыв военных на Донбассе: ГБР возбудило дело

Автор: Игорь Литвиненко

Государственное бюро расследований начало расследование по факту гибели троих украинских военных на Донбассе, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В рамках расследования возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

"По предварительной информации, сегодня, 14 февраля, около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибло трое военных. Руководство ГБР держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов", - сообщили в ГБР.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГБР в Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский отправил на место происшествия министра обороны и главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что с начала суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня.

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