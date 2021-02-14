ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський ініціював розслідування загибелі трьох військових на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Неділя 14 лютого 2021 15:32
Зеленський ініціював розслідування загибелі трьох військових на Донбасі Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Президент України доручив відомствам розслідувати інцидент із загибеллю трьох військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому пристрої. На місце події вже прибув заступник голови Офісу президента Роман Машовець.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За попередніми даними, інцидент стався близько 10:00 в неділю під час переміщень військових з метою перевірки несення служби і зміни військовослужбовців на вогневих позиціях біля Новолуганского. Тоді і стався підрив трьох бійців - капітана Олександра Войтенка 1984 року народження, старших солдатів В'ячеслава Олексієнка (1987 року народження) і Дмитра Мироненка (1994 року народження).

Доручення розслідувати обставини інциденту Зеленський дав міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку.

"Потрібно негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті троє бійців загинули на місці.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 13 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українсьских захисників не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Володимир Зеленський Донбас
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ