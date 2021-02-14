На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих
На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців.
Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної угруповання "Північ" в Facebook.
Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське.
"При переміщенні на позиції, в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.
Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.