ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих

Новость на русском → Донбас, Неділя 14 лютого 2021 13:02
На Донбасі бійці ООС підірвалися на невідомому пристрої, троє загиблих Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі українські військовослужбовці підірвалися на невідомому пристрої. В результаті загинули троє бійців.

Про це повідомляє прес-служба оперативно-тактичної угруповання "Північ" в Facebook.

Інцидент стався недалеко від населеного пункту Новолуганське.

"При переміщенні на позиції, в результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, 10 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранення отримав український військовослужбовець.

Крім того, 11 лютого внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на найближчий тиждень
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ