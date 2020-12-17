Чому помер Геннадій Кернес: все, що відомо

У ніч на 17 грудня Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу. Мер Харкова перебував на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте" з вересня. При цьому Кернес був заочно переобраний головою міськради на третій термін під час місцевих виборів. Що відомо про смерть харківського мера - в матеріалі РБК-Україна.
Міський голова Харкова помер від ускладнень коронавірусної хвороби. Його серце зупинилося вночі 17 грудня.
Першим про це повідомив бізнесмен Павло Фукс у Telegram. За його словами, коронавірус дав сильні ускладнення на роботу життєво важливих органів Геннадія Кернеса.
Смерть мера також підтвердили в міськраді Харькова вранці 17 грудня. Про час і місце прощання з Геннадієм Кернесом повинні повідомити додатково. У місті оголошено триденний траур.
У Instagram про смерть Кернеса написав його син Родіон Гайсинський і дружина Оксана Гайсинська.
Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця літа. В останній раз він виступав перед харків'янами на Дні міста 23 серпня під час відкриття фонтану на площі Свободи.
На початку вересня стало відомо, що у мера виявлений COVID-19 і двостороння пневмонія з ураженням близько 70% легких. У важкому стані він був госпіталізований в 17-у міськлікарню.
17 вересня Кернеса перевезли до Німеччини - в клініку "Шаріте". 2 жовтня він отримав негативний результат тесту на коронавірус. 11 грудня стан Геннадія Кернеса погіршився - у нього відмовили обидві нирки, після чого пацієнта підключили до апарату гемодіалізу.
Протягом останніх 6 років харківський міський голова був змушений пересуватися в інвалідному кріслі. Під час пробіжки 28 квітня 2014-го Геннадій Кернес отримав вогнепальне поранення в спину.
Куля пройшла навиліт, але зачепила легеню і печінку. Також були пошкоджені 4 хребця, ребро і наднирник. Його прооперували і в той же день у важкому стані доставили в клініку Ізраїлю, де він проходив тривале лікування.
Перебуваючи за кордоном під час всієї виборчої кампанії, Геннадій Кернес висувався на пост глави міськради і набрав 60,34% голосів, що дозволило йому перемогти вже в першому турі.
Незважаючи на відсутність у місті, 8 листопада Кернес офіційно був зареєстрований мером Харкова на свою третю каденцію (з 2010 року). При цьому він планував повернутися до першої сесії міськради на початку грудня.
Перший секретар міськради Ігор Терехов повідомив, що мера поховають у Харкові наступного тижня. Прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться 21 або 22 грудня, це буде залежати від оформлення необхідних документів в Німеччині.
Церемонія буде організована таким чином, щоб з померлим змогли попрощатися всі бажаючі. Терехов заявив, що деталі стануть відомі сьогодні після наради о 14:00. Про це секретар міської ради повідомив в ефірі телеканалу ZIK.
Згідно із законом про місцеве самоврядування, функції мера виконуватиме секретар міської ради Харкова. Їм за рішенням сесії 9 грудня став Ігор Терехов.
Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в коментарі РБК-Україна відзначила, що секретар міськради виконуватиме обов'язки міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною радою. При цьому він в 15-денний термін повинен звернутися до парламенту з клопотанням про призначення нових виборів. ВР може розглядати дане клопотання протягом 90 днів.
За словами Ольги Айвазовської, є приклади обласних центрів, що 3-4 роки перебували по суті в статусі без міського голови і ці функції виконувалися секретарем.
Нагадаємо, Геннадій Кернес отримав повноваження мера 9 грудня але перша сесія пройшла без нього, тому що він в цей час знаходився на лікуванні в Німеччині.
Раніше також повідомлялося, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення Кернеса. Заяву подав керівник однієї з громадських організацій на підставі того, що мер Харкова не виходить на зв'язок.