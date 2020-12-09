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Кернес отримав повноваження мера, але перша сесія проходить без нього

Новость на русском → Харків, Середа 09 грудня 2020 11:38
Кернес отримав повноваження мера, але перша сесія проходить без нього Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні в Харкові проходить перша сесія нового складу міської ради. На ньому Геннадій Кернес вступив на посаду мера, хоча і був відсутній на засіданні, через те, що проходить лікування в Німеччині від COVID-19.

Про це під час сесії заявила голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова.

За її словами, Кернесу не потрібно приймати присягу, оскільки він раніше обіймав посаду міського голови і вже брав присягу в 2010 році.

"У зв'язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту", - заявила Мозгова.

Нагадаємо, в середині вересня в Харківській міськраді офіційно підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом. Пізніше стало відомо, що він був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні. Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків COVID-19. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.

Нещодавно РБК-Україна писало, що Кернес планує повернутися в Харків в кінці грудня.

При цьому минулого тижня Харківська міськрада змінила регламент, щоб провести перше засідання без Кернеса.

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