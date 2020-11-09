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Поліція Харкова відкрила справу за фактом зникнення Кернеса

Новость на русском → Харків, Понеділок 09 листопада 2020 22:29
Поліція Харкова відкрила справу за фактом зникнення Кернеса Фото: Геннадій Кернес (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення мера Харкова Геннадія Кернеса. Заяву подав керівник однієї з громадських організацій.

Про це повідомляє Національна поліція в Харківській області.

Заявник зазначив, що з Кернесом відсутній зв'язок і його місцезнаходження невідомо.

За поданою заявою слідчий Шевченківського райвідділу поліції Харкова відкрив справу за ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий".

Поліція Харкова відкрила справу за фактом зникнення КернесаНагадаємо, Геннадій Кернес 16 вересня був доставлений в німецьку клініку "Шаріте" в зв'язку з ускладненнями від зараження коронавірусом. З тих пір він залишається в Берліні і точна дата його повернення невідома. Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявляв, що Кернес повинен повернутися до 20 грудня.

Харківський міський голова не вів передвиборчої кампанії, але виграв вибори в один тур. Міська виборча комісія зареєструвала Геннадія Кернеса як переобраного на цій посаді.

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