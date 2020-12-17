Чому помер Геннадій Кернес: все, що відомо

У ніч на 17 грудня Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу. Мер Харкова перебував на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте" з вересня. При цьому Кернес був заочно переобраний головою міськради на третій термін під час місцевих виборів. Що відомо про смерть харківського мера - в матеріалі РБК-Україна.

Геннадій Кернес помер після зараження COVID-19

Міський голова Харкова помер від ускладнень коронавірусної хвороби. Його серце зупинилося вночі 17 грудня.

Першим про це повідомив бізнесмен Павло Фукс у Telegram. За його словами, коронавірус дав сильні ускладнення на роботу життєво важливих органів Геннадія Кернеса.

Смерть мера також підтвердили в міськраді Харькова вранці 17 грудня. Про час і місце прощання з Геннадієм Кернесом повинні повідомити додатково. У місті оголошено триденний траур.

У Instagram про смерть Кернеса написав його син Родіон Гайсинський і дружина Оксана Гайсинська.

Мер Харкова з вересня лікувався в Німеччині

Геннадій Кернес не з'являвся на публіці з кінця літа. В останній раз він виступав перед харків'янами на Дні міста 23 серпня під час відкриття фонтану на площі Свободи.

На початку вересня стало відомо, що у мера виявлений COVID-19 і двостороння пневмонія з ураженням близько 70% легких. У важкому стані він був госпіталізований в 17-у міськлікарню.

17 вересня Кернеса перевезли до Німеччини - в клініку "Шаріте". 2 жовтня він отримав негативний результат тесту на коронавірус. 11 грудня стан Геннадія Кернеса погіршився - у нього відмовили обидві нирки, після чого пацієнта підключили до апарату гемодіалізу.

Геннадій Кернес мав серйозні проблеми зі здоров'ям

Протягом останніх 6 років харківський міський голова був змушений пересуватися в інвалідному кріслі. Під час пробіжки 28 квітня 2014-го Геннадій Кернес отримав вогнепальне поранення в спину.

Куля пройшла навиліт, але зачепила легеню і печінку. Також були пошкоджені 4 хребця, ребро і наднирник. Його прооперували і в той же день у важкому стані доставили в клініку Ізраїлю, де він проходив тривале лікування.

Кернес переміг на місцевих виборах в Харкові заочно

Перебуваючи за кордоном під час всієї виборчої кампанії, Геннадій Кернес висувався на пост глави міськради і набрав 60,34% голосів, що дозволило йому перемогти вже в першому турі.

Незважаючи на відсутність у місті, 8 листопада Кернес офіційно був зареєстрований мером Харкова на свою третю каденцію (з 2010 року). При цьому він планував повернутися до першої сесії міськради на початку грудня.

Похоровання Кернеса пройде в Харкові

Перший секретар міськради Ігор Терехов повідомив, що мера поховають у Харкові наступного тижня. Прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться 21 або 22 грудня, це буде залежати від оформлення необхідних документів в Німеччині.

Церемонія буде організована таким чином, щоб з померлим змогли попрощатися всі бажаючі. Терехов заявив, що деталі стануть відомі сьогодні після наради о 14:00. Про це секретар міської ради повідомив в ефірі телеканалу ZIK.

Хто буде виконувати обов'язки міського голови

Згідно із законом про місцеве самоврядування, функції мера виконуватиме секретар міської ради Харкова. Їм за рішенням сесії 9 грудня став Ігор Терехов.

Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська в коментарі РБК-Україна відзначила, що секретар міськради виконуватиме обов'язки міського голови до призначення позачергових місцевих виборів Верховною радою. При цьому він в 15-денний термін повинен звернутися до парламенту з клопотанням про призначення нових виборів. ВР може розглядати дане клопотання протягом 90 днів.

За словами Ольги Айвазовської, є приклади обласних центрів, що 3-4 роки перебували по суті в статусі без міського голови і ці функції виконувалися секретарем.

Нагадаємо, Геннадій Кернес отримав повноваження мера 9 грудня але перша сесія пройшла без нього, тому що він в цей час знаходився на лікуванні в Німеччині.

Раніше також повідомлялося, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення Кернеса. Заяву подав керівник однієї з громадських організацій на підставі того, що мер Харкова не виходить на зв'язок.