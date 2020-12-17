Почему умер Геннадий Кернес: все, что известно

В ночь на 17 декабря Геннадий Кернес скончался от осложнений коронавируса. Мэр Харькова находился на лечении в берлинской клинике "Шарите" с сентября. При этом Кернес был заочно переизбран главой горсовета на третий срок во время местных выборов. Что известно о смерти харьковского мэра - в материале РБК-Украина.

Геннадий Кернес умер после заражения COVID-19

Городской голова Харькова скончался от осложнений коронавирусной болезни. Его сердце остановилось ночью 17 декабря.

Первым об этом сообщил бизнесмен Павел Фукс в Telegram. По его словам, коронавирус дал сильные осложнения на работу жизненно важных органов Геннадия Кернеса.

Смерть мэра также подтвердили в горсовете Харькова утром 17 декабря. О времени и месте прощания с Геннадием Кернесом должны сообщить дополнительно. В городе объявлен трехдневный траур.

В Instagram о смерти Кернеса написал его сын Родион Гайсинский и жена Оксана Гайсинская.

Мэр Харькова с сентября лечился в Германии

Геннадий Кернес не появлялся на публике с конца лета. В последний раз он выступал перед харьковчанами на Дне города 23 августа во время открытия фонтана на площади Свободы.

В начале сентября стало известно, что у мэра обнаружен COVID-19 и двухсторонняя пневмония с поражением около 70% легких. В тяжелом состоянии он был госпитализирован в 17-ю горбольницу.

17 сентября Кернеса перевезли в Германию - в клинику "Шарите". 2 октября он получил отрицательный результат теста на коронавирус.

11 декабря состояние Геннадия Кернеса ухудшилось - у него отказали обе почки, после чего пациента подключили к аппарату гемодиализа.

Геннадий Кернес имел серьезные проблемы со здоровьем

На протяжении последних 6 лет харьковский городской голова был вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

Во время пробежки 28 апреля 2014-го Геннадий Кернес получил огнестрельное ранение в спину. Пуля прошла навылет, но задела легкое и печень. Также были повреждены 4 позвонка, ребро и надпочечник. Его прооперировали и в тот же день в тяжелом состоянии доставили в клинику Израиля, где он проходил длительное лечение.

Кернес победил на местных выборах в Харькове заочно

Находясь за границей во время всей избирательной кампании, Геннадий Кернес выдвигался на пост главы горсовета и набрал 60,34% голосов, что позволило ему победить уже в первом туре.

Несмотря на отсутствие в городе, 8 ноября Кернес официально был зарегистрирован мэром Харькова на свою третью каденцию (с 2010 года). При этом он планировал вернуться к первой сессии горсовета в начале декабря.

Похороны Кернеса пройдут в Харькове

Первый секретарь горсовета Игорь Терехов сообщил, что мэра похоронят в Харькове на следующей неделе. Прощание с Геннадием Кернесом состоится 21 или 22 декабря, это будет зависеть от оформления необходимых документов в Германии.

Церемония будет организована таким образом, чтобы с умершим смогли проститься все желающие. Терехов заявил, что детали станут известны сегодня после совещания в 14:00. Об этом секретарь городского совета сообщил в эфире телеканала ZIK.

Кто будет исполнять обязанности городского головы

По закону о местном самоуправлении, функции мэра будет исполнять секретарь городского совета Харькова. Им по решению сессии 9 декабря стал Игорь Терехов.

Глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в комментарии РБК-Украина отметила, что секретарь горсовета будет выполнять обязанности городского главы до назначения внеочередных местных выборов Верховной радой. При этом он в 15-дневный срок должен обратиться в парламент с ходатайством о назначении новых выборов. ВР может рассматривать данное ходатайство на протяжении 90 дней.

По словам Ольги Айвазовской, есть примеры областных центров, которые 3-4 года находились по сути в статусе без городского главы и эти функции выполнялись секретарем.

Ранее сообщалось, что Кернес получил полномочия мэра 9 декабря, но первая сессия прошла без него, потому что он в это время находился на лечении в Германии.

Ранее также сообщалось, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения Кернеса. Заявление подал руководитель одной из общественных организаций на основании того, что мэр Харькова не выходит на связь.