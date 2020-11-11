Період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня, - Степанов

В Україні період високої захворюваності COVID-19 триватиме до квітня 2021 року. Цей відрізок пройде дуже важко.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в програмі "Hard Влащенко".

Він зазначив, що головним завданням цього періоду є зниження кількості жертв коронавірусу.

"Ми будемо досить складно проходити цей період. Вважаємо, що до квітня. Мова не йде про те, щоб ми його проходили легко - ми будемо його проходити важко. Головне зараз - з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання - щоб кількість втрат, жертв COVID-19 була якомога менше", - сказав Степанов.

Зазначимо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив карантин вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. У той же час уряд відмовився від адаптивного карантину і повернуло загальнонаціональні обмеження. Тепер вся територія України опиниться в "помаранчевій зоні карантину.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначав, що діяти карантин вихідного дня почне вже 14 листопада. Попередньо, карантин вихідного дня триватиме до 30 листопада.

Крім того, у МОЗ розповіли, що буде заборонено під час дії карантину вихідного дня і що продовжить працювати, незважаючи на нові обмеження.