Відсутність масок у клієнтів. На скільки будуть штрафувати власників бізнесу

В Україні з 14 січня почали штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.
Відповідно до закону, для власників бізнесу штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.
Штрафи бізнесу загрожують у разі:
Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила в другому читанні 17 грудня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, нардепи також схвалили за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).