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Відсутність масок у клієнтів. На скільки будуть штрафувати власників бізнесу

Автор: Юлія Струк

В Україні з 14 січня почали штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Відповідно до закону, для власників бізнесу штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 - 5100 гривень.

Штрафи бізнесу загрожують у разі:

  • пропуску, допуску особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно,
  • невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,
  • обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила в другому читанні 17 грудня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, нардепи також схвалили за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

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