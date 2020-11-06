Рада схвалила закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. За відповідний законопроект №3891 проголосували 262 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Відзначимо, в кінці жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски. Відповідний законопроект був поданий ще в липні.

Як писало РБК-Україна, в країні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів: народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3890. За документ проголосував 251 нардеп.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).