ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада схвалила закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях

Новость на русском → Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 11:48
Рада схвалила закон про штрафи за відсутність масок у громадських місцях Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. За відповідний законопроект №3891 проголосували 262 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Відзначимо, в кінці жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект Кабінету міністрів про посилення відповідальності за відсутність маски. Відповідний законопроект був поданий ще в липні.

Як писало РБК-Україна, в країні хочуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів: народні депутати підтримали за основу відповідний законопроект №3890. За документ проголосував 251 нардеп.

Документ передбачає, що для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство штраф Верховна Рада маска
NEWS
Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня
Роман Тверденкоредактор стрічки новин Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня
DAILY
Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Боротьба за голоси: якими порушеннями запам'яталися місцеві вибори