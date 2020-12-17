Власників бізнесу будуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів

Фото: люди в масках (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні будуть штрафувати власників бізнесу за відсутність масок у відвідувачів. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №3890.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ підтримав 241 нардеп.

Відповідно до закону, для юридичних осіб штрафи становитимуть від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн - 5100 грн).

"Підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт господарської діяльності сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - зазначено в тексті закону.

Штрафувати будуть:

за пропуск, допуск особи в громадські будівлі, споруди, громадський транспорт під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, в тому числі виготовлених самостійно,

невжиття заходів щодо перебування людини в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без такого засобу індивідуального захисту,

обслуговування клієнтів без таких засобів захисту в період карантину.

Нагадаємо, Рада схвалила цей закон за основу на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, ВР прийняла за основу і в цілому законопроект про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень). За відповідний законопроект №3891 проголосували 262 нардепа.