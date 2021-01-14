Отсутствие масок у клиентов. На сколько будут штрафовать владельцев бизнеса

В Украине с 14 января начали штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок у посетителей. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Согласно закону, для владельцев бизнеса штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 3400 - 5100 гривен.
Штрафы бизнесу грозят в случае:
Напомним, этот закон Верховная рада одобрила во втором чтении 17 декабря 2020 года.
Как писало РБК-Украина, нардепы также одобрили за основу и в целом законопроект о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).