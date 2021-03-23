Загальнонаціональний локдаун в Україні не планується, - Степанов

В Україні найближчим часом не будуть вводити загальнонаціональний локдаун через пандемію коронавірусу. Очікується, що через кілька днів Івано-Франківська область вийде з "червоної" зони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "1+1".

"Будемо йти по регіонах. Умовно кажучи, ми зараз ввели (в червону зону - ред.) Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська область, думаю, вже вийде з червоного рівня",- заявив Степанов.

За словами міністра, уряду потрібно знайти баланс між епідеміологією і економікою.

Зазначимо, що на сьогодні в "червону" зону карантину входять: Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.