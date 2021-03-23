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Локдаун в Києві може закінчитися достроково: в КМДА назвали умову

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 16:04
Локдаун в Києві може закінчитися достроково: в КМДА назвали умову Фото: люди в медичних масках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

З 23 березня Київ живе за правилами "червоної" зони карантину, які передбачені в постанові Кабміну №1236. Тому умова, яку раніше ухвалила київська комісія ТЕБ та НС, про посилений карантин терміном до 9 квітня вже неактуальна.

Про це РБК-Україна розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Минулого тижня ми були в "помаранчевій" зоні епіднебезпеки. Через сплеск захворюваності ми були змушені вводити додаткові обмеження, які повторювали обмеження "червоної" зони, не чекаючи, поки ми вийдемо на ті показники Кабміну, за яких нас би віднесли в "червону" зону. Але оскільки до кінця тижня Київ досяг цих показників, то вже відсьогодні ми в "червоній" зоні, згідно з індикаторами Кабміну", - пояснив він.

За словами Поворозника, подальший перегляд обмежень у столиці буде залежати від епідемічної ситуації. Кабінет міністрів визначив чіткі параметри, згідно з якими регіон входить в "червону" зону і виходить з неї, уточнив перший заступник голови КМДА.

"Якщо у нас протягом п'яти днів буде поліпшення ситуації за показниками урядової постанови, тоді ми перейдемо до більш м'яких обмежень. Таким чином сьогоднішні обмеження будуть переглянуті, тобто ослаблені. Якщо ситуація буде погіршуватися, ми будемо змушені посилити обмеження. У нас, на місцевому рівні, є таке право - це зупинка громадського транспорту", - сказав Поворозник.

Нагадаємо, з 20 березня у Києві почали діяти посилені обмеження карантину разом з обмеженнями "помаранчевої" зони. Планувалося, що обмеження діятимуть три тижні, однак через кілька днів столиця потрапила в "червону" зону карантину.

Крім того, відсьогодні в "червоній" зоні карантину потрібно обов'язково носити маски або респіратори на вулиці і в парках. Кабмін вніс відповідні зміни у свою постанову про карантин.

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