Общенациональный локдаун в Украине не планируется, - Степанов

В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что через несколько дней Ивано-Франковская область выйдет из "красной" зоны.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".
"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону - ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня",- заявил Степанов.
По словам министра, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.
Отметим, что на сегодняшний день в "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.
Напомним, с 23 марта Киев живет по правилам "красной" зоны карантина, которые предусмотрены в постановлении Кабмина №1236. Поэтому условие, которое ранее приняла киевская комиссия ТЭБ и ЧС, об ужесточенном карантине сроком до 9 апреля уже неактуально.
Кроме того, правительство передало полномочия вводить ограничения относительно работы общественного транспорта местным властям.
Ранее сообщалось, что теперь в "красной" зоне карантина обязательно нужно носить маски или респираторы на улице и в парках. Кабмин внес соответствующие изменения в постановление о карантине.