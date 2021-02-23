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Карантин можуть посилити в двох областях: де саме

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 17:51
Карантин можуть посилити в двох областях: де саме Фото: карантин у двох областях можуть посилити (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Керівництво Закарпатської та Чернівецької областей мають вивчити епідемічну ситуацію та можливість посилення карантина в окремих районах. А також розгорнути додаткові ліжка в лікарнях.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручили:

  • проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, у разі необхідності, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи;
  • розглянути можливість додаткового розгортання койко-місць в лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з несприятливою ситуацією в Івано-Франківській області буде заборонено посадку і висадку пасажирів з 26 лютого.

Також повідомлялося, що до "червоної" зони карантину потрапили дві області.

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