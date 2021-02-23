Карантин можуть посилити в двох областях: де саме
Фото: карантин у двох областях можуть посилити (РБК-Україна)
Керівництво Закарпатської та Чернівецької областей мають вивчити епідемічну ситуацію та можливість посилення карантина в окремих районах. А також розгорнути додаткові ліжка в лікарнях.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зокрема, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручили:
- проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, у разі необхідності, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи;
- розглянути можливість додаткового розгортання койко-місць в лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з несприятливою ситуацією в Івано-Франківській області буде заборонено посадку і висадку пасажирів з 26 лютого.
Також повідомлялося, що до "червоної" зони карантину потрапили дві області.