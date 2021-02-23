Україну поділили на зони карантину: куди потрапив Київ та області
Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.
Про це повідомила прес-служба МОЗ.
У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.
Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області, згідно з даними МОЗу, опинилися у "помаранчевій" зоні карантину.
Решта областей України, а також Київ потрапили у "жовту" зону карантину.
Адаптивний карантин набуде чинності вже завтра, 24 лютого.
Нагадаємо, глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан в коментарі РБК-Україна прогнозував, що спочатку Київ буде в "жовтій" зоні карантину, але через тиждень може опинитися в "помаранчевій", а також пояснив чому.
Крім того, Рубан розповів, чи може Київ опинитися у "зеленій" зоні карантину.