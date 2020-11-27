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Нову стратегію по COVID-19 в Україні представлять найближчим часом, - Ляшко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 15:39
Нову стратегію по COVID-19 в Україні представлять найближчим часом, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль найближчим часом представить нову стратегію щодо дій уряду через ситуації з коронавірусом. Якщо люди будуть дотримуватися карантинні вимоги уряду не доведеться вводити жорсткий локдаун.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я, якщо люди будуть носити маски на обличчі протягом трьох тижнів, рівень поширення COVID-19 зменшиться в рази.

"Наша основна задача - дотримання епідемічних норм. Сьогодні нам треба пройти наступні вихідні. Стратегію, щодо подальших дій уряду, як в епідемічному, так і економічному відношенні, найближчим часом озвучить прем'єр-міністр", - сказав Ляшко.

Санлікар додав, що через тиждень буде представлена статистика щодо результатів карантину вихідного дня.

"Ми покажемо повністю всю статистику - що було, що прогнозувалося, які результати. Сьогодні нам необхідно пройти наступні вихідні так, як там (в постанові про введення карантину вихідного дня - ред.) прописано. Це соціальна відповідальність всіх, в тому числі і бізнесу", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що на наступному тижні стане ясно, будуть вводити в країні локдаун. До того часу мають бути висновки про результати карантину вихідного дня.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19 і може звести захворюваність до нуля.

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