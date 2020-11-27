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Локдаун зведе до нуля зараження коронавірусом в Україні, - Степанов

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 09:55
Локдаун зведе до нуля зараження коронавірусом в Україні, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19. Це може звести захворюваність до нуля.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу.

За його словами, з іншого боку - треба рахуватись з економічною точкою зору.

"З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю ланцюгу передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, зменшення захворюваності на COVID-19, ну практично його можна звести до нуля", - заявив він.

За його словами, існують передумови для введення жорсткого карантину - епідситуація та навантаження на медичну систему. Степанов зазначив, у МОЗ викликають побоювання новорічні свята. Причиною тому є великі скупчення людей під час зимових свят.

Наразі у МОЗ, за словами Степанова, розглядають різні варіанти реагування на ситуацію з коронавірусом.

Зазначимо, в Україні виявили значний приріст нових випадків коронавірусу - 16 218.

У разі введення повного локдауна в Україні людей попередять за 7-10 днів до нього, зазначим міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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