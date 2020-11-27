Чи можливий локдаун в Україні, стане відомо через тиждень, - ОП

Необхідний повний локдаун в Україні, стане відомо наступного тижня. Зараз в Офісі президента чекають результатів від введеного раніше карантину вихідного дня.

Про це в інтерв'ю програми "Бацман" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що карантин вихідного дня спрямований на зменшення заражень коронавірусом.

"Ми намагаємося збити темпи зростання захворюваності COVID-19, - ред.), щоб стабілізувати ситуацію. І за цей час - збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок з киснем та іншим обладнанням. Можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, і будемо приймати рішення", - заявив Тимошенко.

Він додав, що немає чіткого показника за кількістю нових випадків зараження на добу, при якому медична система не буде справлятися.

"Має значення також кількість тих, хто одужав, тривалість перебування в лікарнях тощо. Тому важливі показники кількості заражень і вільних місць в лікарнях", - додав Тимошенко.

У разі введення локдауну в Офісі президента обіцяють забезпечити повну комунікацію з містами і зробити це заздалегідь.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я поки не бачать підстав для введення повного локдауну в країні. Як зазначив глава МОЗ Максим Степанов, локдаун ніхто вводити з завтрашнього дня не буде.

Також повідомлялося, що ефективність запровадженого карантину вихідного дня оцінять на наступному тижні.

Нагадаємо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне введення в Україні радикального локдауну на три-чотири тижні.