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Данилов назвав оптимістичний сценарій ситуації з COVID-19 в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:51
Данилов назвав оптимістичний сценарій ситуації з COVID-19 в Україні Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Рада національної безпеки і оборони має оптимістичний і песимістичний сценарії розвитку ситуації з коронавірусом. При оптимістичному сценарії вже в середині грудня можна вийти на позитивну динаміку поширення COVID-19.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю "Фокусу".

У РНБО вважають, що все залежить від поведінки громадян.

"За умови дотримання рекомендацій в середині грудня можемо вийти на позитивну динаміку. Епідемію можна зупинити, якщо кожен з нас буде перебувати в умовах особистого карантину - зведе до мінімуму кількість контактів, буде користуватися всіма засобами захисту", - сказав Данилов.

Про песимістичний сценарій секретар РНБО не став говорити. Також він додав, що поки ніхто не дотримується дистанції ні на базарах, в магазинах.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вперше виявили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже майже 700 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що на наступному тижні стане ясно, будуть вводити в країні локдаун. До того часу буде зрозуміло, чи був ефективним карантин вихідного дня.

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