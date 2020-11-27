Новую стратегию по COVID-19 в Украине представят в ближайшее время, - Ляшко

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшее время представит новую стратегию относительно действий правительства из-за ситуации с коронавирусом. Если люди будут соблюдать карантинные требования, правительству не придется вводить жесткий локдаун.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения, если люди будут носить маски на лице на протяжении трех недель, уровень распространения COVID-19 уменьшится в разы.

"Наша основная задача - соблюдение эпидемических норм. Сегодня нам надо пройти следующие выходные. Стратегию, относительно дальнейших действий правительства, как в эпидемическом, так и экономическом отношении, в ближайшее время озвучит премьер-министр", - сказал Ляшко.

Санврач добавил, что через неделю будет представлена статистика относительно результатов карантина выходного дня.

"Мы покажем полностью всю статистику - что было, что прогнозировалось, какие результаты. Сегодня нам необходимо пройти следующие выходные так, как там (в постановлении о введении карантина выходного дня - ред.) прописано. Это социальная ответственность всех, в том числе и бизнеса", - уточнил Ляшко.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что на следующей неделе станет ясно, будут ли вводить в стране локдаун. К тому времени должны быть выводы о результатах карантина выходного дня.

Также министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19 и может свести заболеваемость к нулю.