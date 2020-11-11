Нічні морози до -8, але без снігу: синоптики дали прогноз до кінця тижня

До кінця поточного тижня по всій території України очікується денна температура 0-5 градусів тепла. При цьому нічна температура знизиться до 0-5 градусів морозу.

Про це РБК-Україна сказав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Водночас Укргідрометцентр поки не очікує першого снігу в Україні. "Не буде першого снігу на цьому тижні. Поле підвищеного тиску і без опадів. Подекуди тумани в ранкові години", - сказав він.

Згідно з прогнозом, слабкий мороз до 1 градуса можливий у східних областях і вдень. При цьому нічна температура вихідних впаде в цьому регіоні до мінус 7-8 градусів морозу.

У Києві нічні морози очікуються ближче до вихідних. "По області - так. По Києву на цьому тижні вночі близько нуля, на вихідних і мінус 1 може бути", - сказав він.

Як зазначив синоптик, заморозки в Україні спостерігалися і раніше цієї осені. "Навіть сьогодні вранці зафіксовані невеликі морози", - додав начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.