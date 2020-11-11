Ночные морозы до -8, но без снега: синоптики дали прогноз до конца недели

До конца текущей недели по всей территории Украины ожидается дневная температура 0-5 градусов тепла. При этом ночная температура упадет до 0-5 градусов мороза.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

В то же время Укргидрометцентр пока не ожидает первого снега в Украине. "Не будет первого снега на этой неделе. Поле повышенного давления и без осадков. Кое-где туманы в утренние часы", - сказал он.

Согласно прогнозу, слабый мороз до 1 градуса возможен в восточных областях и днем. При этом ночная температура к выходным упадет в этом регионе до минус 7-8 градусов мороза.

В Киеве ночные морозы ожидаются ближе к выходным. "По области - да. По Киеву на этой неделе ночью около нуля, на выходных и минус 1 может быть", - сказал он.

Как отметил синоптик, заморозки в Украине наблюдались и ранее в течение этой осени. "Даже сегодня утром зафиксированы небольшие морозы", - добавил начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позже всего истории. До этого позже она приходила в столицу 7 октября 1999 года.