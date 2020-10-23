Укргідрометцентр дав прогноз на листопад

Синоптики обіцяють теплий місяць

У листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується у східних та Сумській областях дещо менше за норму - 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

"У листопаді у більшості областей здійснюється перехід середньої добової температури повітря через 5 градусів тепла у бік зниження, місцями на півдні Одещини та Криму - у грудні, у гірських районах, на сході та північному сході країни - наприкінці жовтня", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень, середня місячна температура повітря у листопаді складає 0-7 градусів тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить 16-24 градусів тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29 градусів.

Абсолютний мінімум - 15-24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31, на півдні Криму та Одещини 8-13 градусів морозу.

Середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

За даними синоптиків, в цьому році метеорологічне літо, який почалося 5 червня, закінчилося 14 жовтня і в цілому тривало 132 дні.

Нагадаємо, ніч на середу, 14 жовтня, в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 14,5 градусів тепла. Це був четвертий температурний рекорд у столиці з початку жовтня.