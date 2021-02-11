ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Непогода во Львове: выпало 35 см снега, рекомендуют ввести дополнительный выходной

Новина українською → Львов, Четверг 11 февраля 2021 12:46
Непогода во Львове: выпало 35 см снега, рекомендуют ввести дополнительный выходной Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ночью во Львове выпало до 35 см снега. Местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным днем.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открытыми для учащихся, которые не имеют с кем остаться дома.

Власти Львова рекомендуют всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно.

Также в городе усиливают работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.

Напомним, снегопад в Киеве, который сейчас продолжается, будет продолжаться без остановки вплоть до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от пользования собственными автомобилями.

Отметим, в Киеве четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.

Также из-за снегопада в Киеве 10 февраля было введено оперативное положение для общественного транспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество похолодание снег выходные
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок