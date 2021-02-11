Непогода во Львове: выпало 35 см снега, рекомендуют ввести дополнительный выходной
Ночью во Львове выпало до 35 см снега. Местные власти рекомендуют сделать пятницу выходным днем.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.
На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открытыми для учащихся, которые не имеют с кем остаться дома.
Власти Львова рекомендуют всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно.
Также в городе усиливают работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.
Напомним, снегопад в Киеве, который сейчас продолжается, будет продолжаться без остановки вплоть до вечера субботы. Жителей Киева просят временно отказаться от пользования собственными автомобилями.
Отметим, в Киеве четвертый день продолжаются снегопады. Из-за ухудшения погоды закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают круглосуточно.
Также из-за снегопада в Киеве 10 февраля было введено оперативное положение для общественного транспорта.