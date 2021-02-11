Непогода во Львове: выпало 35 см снега, рекомендуют ввести дополнительный выходной

Об этом сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Школы переходят на дистанционное обучение, но будут открытыми для учащихся, которые не имеют с кем остаться дома.

Власти Львова рекомендуют всем заведениям, учреждениям и предприятиям Львовской общины сделать пятницу выходным днем, или работать дистанционно.

Также в городе усиливают работу социальных учреждений. В городе работают пункты обогрева для бездомных людей.