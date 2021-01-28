Навального оставили под арестом

Московский областной суд отклонил апелляцию стороны защиты на решение о применении меры пресечения российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Таким образом Навальный останется под арестом до 15 февраля.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 28 января.

Также суд приобщил к делу документы о нахождении Навального на стационарном лечении и реабилитации в немецкой клинике Charite.

Напомним, Навального задержали 17 января в московском аэропорту "Шереметьево" после возвращения из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления.

Как писало РБК-Украина, Навального направили в следственный изолятор "Матросская тишина" в Москве.

Также сообщалось, что Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии. Сейчас в России рассматривают два дела, фигурантами которых является оппозиционер.

Отметим, на прошлых выходных во многих городах Российской Федерации прошли акции протеста в поддержку Навального. Они сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями между демонстрантами и правоохранителями. В итоге были задержаны около 3,3 тысячи протестующих.