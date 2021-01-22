Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії, - Bloomberg

Російського опозиціонера Олексія Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії. Зараз у Росії розглядають дві справи, фігурантами яких є Навальний.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Наголошується, що 2 лютого Навальному можуть змінити умовний термін по справі "Ів Роше" на реальний - він передбачає 3,5 року позбавлення волі. З урахуванням терміну, який він пробув у колонії під час судового процесу, Навального можуть позбавити волі на 2,5 роки. Ще 10 років колонії опозиціонеру можуть дати по іншій справі, яка зараз розслідується. За інформацією російських ЗМІ, це справа про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією".

Нагадаємо, Навального заарештували відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння. Його взяли під варту, вважаючи, що він з вересня нібито переховувався і не виконував вимоги умовного терміну.

Раніше РБК-Україна писало, що Навальний може отримати два з половиною роки колонії у справі "Ів Роше". При цьому адвокат опозиціонера не виключила, що звинувачення буде вимагати і більший термін. Судове засідання відбудеться 2 лютого.