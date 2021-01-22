Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии, - Bloomberg

Российского оппозиционера Алексея Навального могут приговорить к более чем 10 годам колонии. Сейчас в России рассматривают два дела, фигурантами которых является Навальный.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что 2 февраля Навальному могут изменить условный срок по делу "Ив Роше" на реальный - он предусматривает 3,5 года лишения свободы. С учетом отсиженного срока в колонии во время судебного процесса, Навального могут лишить свободы на 2,5 года. Еще 10 лет колонии оппозиционеру могут дать по другому делу, которое сейчас расследуется. По информации российских СМИ, это дело о мошенничестве с пожертвованиями "Фонду борьбы с коррупцией".

Напомним, Навального арестовали сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления. Его взяли под стражу, посчитав, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

Ранее РБК-Украина писало, что Навальный может получить два с половиной года колонии по делу "Ив Роше". При этом адвокат оппозиционера не исключила, что обвинение будет требовать и больший срок. Судебное заседание пройдет 2 февраля.