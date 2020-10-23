Морозів до кінця жовтня не очікується: прогноз Укргідрометцентру

До кінця жовтня в Україні очікується тепла погода, як для цієї пори року. Температура буде вище кліматичної норми.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Зоя Олійник.

За прогнозом Укргідрометцентру, до наступної п’ятниці, 30 жовтня, середня температура вдень очікується в межах 11-16 градусів тепла, в ночі - 1-7 градусів. Лише наприкінці тижня температура знизиться на декілька градусів.

Але значного похолодання до кінця місяця не прогнозується. "Морозів у жовтні ми не очікуємо", - сказала вона.

Синоптик також відзначила, що погода у день виборів, у неділю, 25 жовтня, сприятиме приходу на виборчі дільниці. У цілому по Україні очікується помірно тепла погода, на більшості території - без опадів. У Києві прогнозується до 15 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна осінь у 2020 році прийшла в Київ тільки на Покрову. Середньодобова температура повітря у Києві 15 жовтня знизилася нижче 15 градусів тепла до 12,3 градусів. Таким чином, метеорологічна осінь прийшла Київ пізніше всього історії. До цього пізніше вона приходила в столицю 7 жовтня 1999 року.

За даними синоптиків, в цьому році метеорологічне літо, який почалося 5 червня, закінчилося 14 жовтня і в цілому тривало 132 дні.