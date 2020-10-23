Морозов до конца октября не ожидается: прогноз Укргидрометцентра

До конца октября в Украине ожидается теплая погода, как для этой поры года. Температура будет выше климатической нормы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник.

По прогнозу Укргидрометцентра, до следующей пятницы, 30 октября, средняя температура днем ожидается в пределах 11-16 градусов тепла, в ночью - 1-7 градусов. Лишь в конце недели температура снизится на несколько градусов.

Но значительного похолодания до конца месяца не прогнозируется. "Морозов в октябре мы не ожидаем", - сказала она.

Синоптик также отметила, что погода в день выборов, в воскресенье, 25 октября, будет способствовать приходу на избирательные участки. В целом по Украине ожидается умеренно теплая погода, на большинстве территории - без осадков. В Киеве прогнозируется до 15 градусов тепла.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позже всего истории. До этого позже она приходила в столицу 7 октября 1999 года.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом длилось 132 дня.