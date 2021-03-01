У МОЗ назвали умови COVID-вакцинації громадських діячів поза чергою

Центр громадського здоров'я МОЗ України пояснив, чому дозволили позачергову вакцинацію від коронавірусу громадських діячів. Також у відомстві назвали умови, за яких громадські діячі можуть отримати щеплення поза чергою.

Як розповіли у відомстві, один флакон вакцини Covishield/AstraZeneca містить 10 доз препарату і має бути використаний протягом 6 годин після відкриття. Саме стільки часу, як пояснюють в ЦГЗ, триває сесія мобільної бригади.

"Повторне заморожування вже відкритого флакона або використання його після 6 годин з моменту відкриття заборонене. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані", - зазначили в ЦГЗ.

Тому, щоб зменшити ризик недовикористання вакцини з уже відкритих флаконів, МОЗ дозволило вакцинувати поза чергою громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот. Позачергово отримати щеплення можна, якщо: