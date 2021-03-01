В Минздраве назвали условия COVID-вакцинации общественных деятелей вне очереди

Центр общественного здоровья Минздрав Украины объяснил, почему разрешили внеочередную вакцинацию от коронавируса общественных деятелей. Также в ведомстве назвали условия, при которых общественные деятели могут получить прививку вне очереди.

Как рассказали в ведомстве, один флакон вакцины Covishield/AstraZeneca содержит 10 доз препарата и должен быть использован в течение 6 часов после открытия. Именно столько времени, как объясняют в ЦОЗ, продолжается сессия мобильной бригады.

"Повторное замораживание уже открытого флакона или после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - отметили в ЦОЗ.

Поэтому, чтобы уменьшить риск недоиспользования вакцины из уже открытых флаконов, Минздрав разрешил вакцинировать вне очереди общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин. Вне очереди получить прививку можно, если: