МОЗ розробить алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу

Про це на прес-конференції розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Завтра на оперативному штабі ми зробимо чіткий алгоритм, оскільки надходять питання та росте запит суспільства, хто саме відноситься до публічних громадських діячів, яких можна вакцинувати залишковими дозами", - сказав він.

Ляшко додав, що міністерство все одно буде наполягати на тому, щоб першою чергою вакцинували саме групи ризику.

"Алгоритм до кінця завтрашнього дня буде детально представлено", - резюмував санлікар.