Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса
Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.
Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественных деятелей, которых можно вакцинировать остаточными дозами", - сказал он.
Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.
"Алгоритм до конца завтрашнего дня будет подробно представлен", - резюмировал санврач.
Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, позволив внеочередное прививание общественных деятелей.
Как писало РБК-Украина, позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.
Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что внеочередная вакцинация от коронавируса будет платной.