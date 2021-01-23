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Масові затримання і побиття: як проходять акції в підтримку Навального

Новость на русском → Росія, Субота 23 січня 2021 08:50
Масові затримання і побиття: як проходять акції в підтримку Навального Фото: акція в підтримку Навального (twitter com teamnavalny nsk)
Автор: Игорь Литвиненко

В Росії як мінімум в 10 містах почалися акції протесту на підтримку затриманого російського опозиціонера Олексія Навального. Протести супроводжуються масовими затриманнями і побиттям.

Про це повідомляє "Медиазона".

Акції протесту почалися вже у таких містах: Улан-Уде, Чита, Владивосток, Благовєщенськ, Іркутськ, Южно-Сахалінськ, Якутськ, Хабаровськ, Комсомольськ-на-Амурі, Магадан.

Затримання вже зафіксовані в Південно-Сахалінську (у тому числі одного журналіста), Якутську, Хабаровську, Владивостоку і Іркутську. При цьому під Владивостоці повідомляється про проблеми з інтернетом.

Як повідомляє "ОВД-Инфо"у Хабаровську затримані повідомляють, що їх б'ють у відділеннях поліції палицями.

Нагадаємо, 23 січня в Росії плануються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів російські влади проводять затримання прихильників Навального, погрожують студентам відрахуваннями і штрафами.

Зазначимо, Олексія Навального заарештували 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він лікувався після отруєння. Його взяли під варту, заявивши, що він з вересня нібито переховувався і не виконував вимоги умовного терміну.

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