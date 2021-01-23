Массовые задержания и избиения: как проходят акции в поддержку Навального

В России как минимум в 10 городах начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального. Протесты сопровождаются массовыми задержаниями и избиениями.

Об этом сообщает "Медиазона".

Акции протеста начались уже в таких городах: Улан-Удэ, Чита, Владивосток, Благовещенск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Якутск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан.

Задержания уже зафиксированы в Южно-Сахалинске (в том числе одного журналиста), Якутске, Хабаровске, Владисостоке и Иркутстке. При этом во Владисовстоке сообщается о проблемах с интернетом.

Владивосток: омоновец прошелся по задержанному в автозаке



видео: телеграм-канал «Владивосток активный» pic.twitter.com/zuTyDu8dnd — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Каратели бегают за людьми pic.twitter.com/sMY2LfserN — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Вот человека увели, предположительно за попытку развернуть плакат. Или просто так. Кто его знает? pic.twitter.com/uuc2AQXK8B — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Как сообщает "ОВД-Инфо", в Хабаровске задержанные сообщают, что их избивают в отделениях полиции палками.

Напомним, 23 января в России планируются масштабные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Накануне митингов российские власти проводят задержания сторонников Навального, угрожают студентам отчислениями и штрафами.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.