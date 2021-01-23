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У Росії почалися акції на підтримку Навального, вже є затримані

Новость на русском → Субота 23 січня 2021 06:15
У Росії почалися акції на підтримку Навального, вже є затримані Фото: протести в Хабаровську (twitter.com)
Автор: Инна Собора

В Росії в суботу, 23 січня, почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Перші акції стартували в Хабаровську близько 13:00 за місцевим часом (5 ранку за Києвом).

Про це пише DW.

Так, ще до початку мітингів поліцейські затримали провідних YouTube-каналу RusNews на площі, де вони чекали, поки зберуться люди.

Незабаром на акцію в Хабаровську вийшли близько 700 осіб. Вони скандували: "Ми не боїмося!", "Банду Путіна - під суд!" і "Путін - злодій!". На площі розкидані кілька фотографій російського президента.

Поліцейські з мегафонами почали говорити, що акція не узгоджена з владою, і вимагали від її учасників розійтися. Співробітники Омону намагалися відтіснити присутніх з площі.

Незабаром почалися поодинокі затримання учасників протесту. ОМОН застосував кийки при затриманні.

РБК-Україна писало, що в Російській Федерації в суботу, 23 січня, готуються масштабні акції на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Напередодні мітингів російські влади проводять затримання прихильників Навального, погрожують студентам відрахуваннями і штрафами.

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