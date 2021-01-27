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Ляшко про організацію вакцинації в Україні: всі будуть мати доступ

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні після отримання вакцини від коронавірусу розпочнеться перший етап вакцинації. У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що доступ до вакцин буде у всіх.

Про це онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, вакцинація буде проводитися в кабінетах щеплень при амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги. Також паралельно працюватимуть мобільні бригади, які будуть виїжджати в установу охорони здоров'я та організовані колективи - школи, підприємства.

"На одну мобільну бригаду розраховується кількість проведених щеплень, це близько 100 в добу. В той час, як в пунктах щеплень, менше, але там доступність буде більше. Але всі будуть мати доступ", - сказав Ляшко.

Він додав, що люди зможуть дізнатися адресу найближчого пункту вакцинації, прийти і зробити щеплення.

Також Ляшко зазначив, що у другій половині 2021 року на ринку буде більша кількість вакцин від COVID і вони будуть дешевші. Це дозволить зробити щеплення більшій кількості людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував, що початок вакцинації в Україні заплановано на лютий.

Сьогодні Верховна рада має розглянути план вакцинації в Україні.

Зазначимо, аналітики The Ecomonist прогнозують, що Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року.

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