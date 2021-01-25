Україна скоро отримає 1 млн доз COVID-вакцини. Зеленський анонсував початок вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація населення України від коронавірусу почнеться вже у лютому. Найближчим часом Україна отримає партію COVID-вакцини.

Про це йшлося у відеозверненні глави держави.

За словами президента, найближчим часом в Україну надійде 1 млн доз COVID-вакцини від провідного міжнародного виробника. Чия саме вакцина надійде в Україну, глава держави не уточнив.

"У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже у лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини, перший мільйон, від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", - сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз ситуація з коронавірусом в Україні контрольована, але не варто розслаблятися, адже "війна з пандемією ще не завершена".

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну,... Posted by Офіс Президента України on Monday, January 25, 2021

Нагадаємо, до цього Зеленський доручив уряду підготувати план вакцинації населення від коронавірусу окремо для кожної області України.

Крім того, глава держава доручив визначити дату початку вакцинації тих, хто вже перехворів на коронавірус.