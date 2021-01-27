Україна не отримає широкий доступ до вакцини від COVID до 2023 року, - The Economist
Україна зможе отримати широкий доступ до вакцини від коронавірусу не раніше 2023 року. Разом з Україною пізній доступ до вакцини будуть мати ще 85 країн світу.
Про це повідомляє видання The Economist.
Швидше за все вакцина з'явиться в країнах Європи, США, Сінгапурі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Гонконгу. Тут вакцина буде доступна в широкому доступі до кінця 2021 року.
Україна потрапила в список країн, які отримають широкий доступ до вакцини самими останніми. Більшість цих країн на Африканському континенті.
Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, чисельності населення і доступності медпрацівників.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна до 1 лютого очікує рішення COVAX по включенню в розподіл вакцин так званої першої хвилі.
Також прем'єр повідомив, що в Україні паралельно з державною повинна початися платна вакцинація.
При цьому президент Володимир Зеленський анонсував, що початок вакцинації в Україні заплановано на лютий.