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План вакцинації населення України можуть затвердити вже сьогодні

Новость на русском → Київ, Середа 27 січня 2021 08:47
План вакцинації населення України можуть затвердити вже сьогодні Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України сьогодні планує розглянути низку законопроектів. Серед них проект постанови про Національний план вакцинації населення проти COVID-19.

Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Також нардепи планують розглянути законопроекти щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях; щодо оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються (пересилаються) у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях.

У порядку денному законопроект про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, а також проект постанови №4500 про Національний план вакцинації українців.

У проекті постанови говориться про:

  • призначення відповідальної особи, уповноваженої на здійснення координації створення та ухвалення плану процесу імунізації населення,
  • розробку регіональних планів вакцинації населення,
  • визначення єдиного графіку постачання вакцин,
  • розробку плану розподілу вакцин в регіони України,
  • створення та впровадження Національного електронного реєстру вакцинації населення України проти COVID-19.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Національна служба здоров'я України розробляє пакет Програми медгарантій для покриття витрат на вакцинацію медустановам.

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