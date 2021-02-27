Ляшко назвав сім областей, які можуть перейти до "червоної зони"

За його словами, на сьогодні Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області знаходяться в "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки.

"Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - зазначив Ляшко.