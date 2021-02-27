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Чернівецька область увійде до "червоної зони" 1 березня: що буде заборонено

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 10:56
Чернівецька область увійде до "червоної зони" 1 березня: що буде заборонено Фото: Чернівецька область увійде в "червону зону" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чернівецька область офіційно увійде до "червоної зони" адаптивного карантину з 1 березня. На її території запроваджуються максимальні обмеження.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, комісія вирішила встановити з 00:00 1 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Також на території Чернівецької області вводяться обмежувальні заходи, передбачені для цього рівня.

Відзначимо, в "червоній зоні" заборонено роботу:

  • кафе, барів та ресторанів. Дозволена адресна доставка;
  • навчальних закладів, крім дитячих садків та закладів професійної освіти;
  • розважальних центрів і зон відпочинку в торгових центрах.

Крім того, не дозволяється проводити масові заходи.

Нагадаємо, місцева комісія вже ввела в Чернівецькій області обмеження "червоної зони" з 27 лютого по 9 березня.

До цього повідомлялося, що в Чернівецькій області можуть ввести карантин вихідного дня.

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