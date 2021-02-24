Блокпости, проїзд без зупинки і "червона зона": ситуація в Івано-Франківській області
Через спалах коронавірусу Івано-Франківська область потрапила до "червоної" зони. Обмеження карантину були посилені в понеділок, але вже з 26 лютого на Прикарпатті почнуть діяти ще більш жорсткі заборони. Зокрема, регіон закриють для транспортного сполучення.
Більш докладно про ситуацію в Івано-Франківській області - в матеріалі РБК-Україна.
"Червона" зона карантину з 26 лютого
На засіданні державної комісії з ТЕБ та НС прийнято рішення про встановлення в Івано-Франківській області жорстких обмежень "червоної" зони адаптивного карантину. Їх дія починається о 00:00 26 лютого 2021 року.
За словами глави Кабміну Дениса Шмигаля, досвід ізоляції окремих регіонів на початку пандемії показав, що введення жорсткого карантину на Прикарпатті допоможе не допустити поширення захворювання в інші області.
Обмеження "червоної" зони
Карантинні заходи в "червоної" зоні аналогічні тим, які діяли по всій країні на початку січня 2021. Зокрема, забороняється:
- всі масові заходи;
- відвідування закладів освіти (виняток - дитячі сади, 1-4 класи в школах);
- обслуговування відвідувачів в закладах громадського харчування;
- робота непродовольчих ринків;
- відвідування ТРЦ, непродовольчих магазинів, розважальних закладів;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;
- робота закладів сфери побутового обслуговування.
Що буде працювати
В "червоній" зоні зможуть продовжити роботу магазини, більше 60% площі яких займають продукти харчування, лікарські препарати, предмети особистої гігієни, побутова хімія, засоби зв'язку, корми для тварин, друковані ЗМІ, насіння і засоби по догляду за рослинами, паливо.
Обслуговування клієнтів у перукарнях і салонах краси - за попереднім записом.
Обмеження не стосуються діяльності банків, поштових відділень, аптек, СТО та автозаправок, закладів медичної та ветеринарної практики, майстерень з ремонту електроніки та побутової техніки.
Франківщина закривається на в'їзд і виїзд
Додатково до обмежень "червоної" зони в Івано-Франківській області з 26 лютого буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області і з них.
Держкомісія з ТЕБ та НС доручила Мінінфраструктури скорегувати графіки руху залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту через Івано-Франківську область з урахуванням нових обмежень.
Прикарпатті ізолюють: блокпости і температурний скринінг
На в'їздах і виїздах з регіону з 26 лютого будуть працювати контрольно-пропускні пункти. Всім проїжджаючим вимірюватимуть температуру і опитуватимуть про самопочуття.
На блокпостах організовують чергування екстрених медичних бригад, співробітників Нацполіціі і ДСНС.
При виявленні респіраторних симптомів або підвищеної температури з КПП людей будуть направляти в лікарню для діагностики.
Які обмеження діють на даний момент
За рішенням місцевої влади, карантин в Івано-Франківській області було посилено з 22 лютого.
Кафе, ресторани, бари працюють тільки на винос. Закрито всі розважальні заклади, спортзали. Під забороною проведення масових культурних і релігійних заходів.
Старшокласники вчаться дистанційно, а учні 1-4 класів продовжують відвідувати школи. Також в звичайному режимі працюють дитсадки.
Громадський транспорт курсує з обмеженням по кількості пасажирів.
З понеділка на в'їздах-виїздах в окремі населені пункти області почали працювати 16 КПП для перевірки дотримання карантину і температурного скринінгу
На гірськолижному курорті "Буковель" також посилили обмеження. В Івано-Франківській ОДА заявили про домовленість в адміністрацією курорту про закриття закладів громадського харчування, контролю за дотриманням маскового режиму туристами, організації інфраструктури для соціальної дистанції на підйомниках.
Чому в Івано-Франківській області стався сплеск захворюваності
Протягом декількох тижнів Прикарпаття лідирує за приростом нових випадків інфікування. У МОЗ вважають причиною спалаху COVID-19 в західних областях зимовий туризм і масовий наплив відпочиваючих.
Головний санлікар Віктор Ляшко пояснив, що хворі COVID-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани, інфікують персонал, а ті, в свою чергу, передають вірус один одному і приносять його в осередки хвороби.
Лікарні Прикарпаття завантажені на 80%
На даний момент Івано-Франківська область - єдина в Україні, де заповненість ліжок з киснем перевищує 50%, незважаючи на додатково розгорнуті ліжка. Завантаженість реанімацій становить 82%. Рівень госпіталізації в два рази перевищує встановлений критерій в 60 осіб на 100 тисяч населення.
Як заявили в МОЗ, в регіоні з початку року 2021 щотижнева кількість нових випадків інфікування зросла в 6 разів, а за останній тиждень приріст хворих склав 30%.
Через критичну завантаженість лікарень в регіоні на території Богородчанської районної лікарні було розгорнуто перший в країні мобільний госпіталь ДСНС на 120 ліжок. Він складається з 30 наметів з реанімаційним блоком і палатами для пацієнтів.
Станом на 23 лютого, завантаженість лікарень Івано-Франківської області склала 78,2%. На стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус і з підтвердженим діагнозом перебувають 2759 пацієнтів.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні зафіксовано 5850 випадків інфікування, 600 з них - в Івано-Франківській області.
Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що спалах коронавірусу на заході країни поки носить локальний характер. Однак зростання захворюваності спостерігається в Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій областях.