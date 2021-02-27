Ляшко назвав сім областей, які можуть перейти до "червоної зони"

Претендентами на перехід до "червоної зони" адаптивного карантину в Україні є сім областей. Їм загрожують карантинні обмеження, які діяли під час січневого локдауна.

Про це Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області знаходяться в "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки.

"Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - зазначив Ляшко.