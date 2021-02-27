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Ляшко назвав сім областей, які можуть перейти до "червоної зони"

Новость на русском → Київ, Субота 27 лютого 2021 12:32
Ляшко назвав сім областей, які можуть перейти до "червоної зони" Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Претендентами на перехід до "червоної зони" адаптивного карантину в Україні є сім областей. Їм загрожують карантинні обмеження, які діяли під час січневого локдауна.

Про це Facebook повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, на сьогодні Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільські області знаходяться в "помаранчевому рівні" епідемічної небезпеки.

"Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в "червоний" рівень", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні державна комісія прийняла рішення внести Чернівецьку область до "червоної зони" з 1 березня.

Ляшко пояснив, що посилять обмеження, оскільки рівень госпіталізацій протягом останніх трьох днів перевищує цільовий показник, а коефіцієнт виявлення нових випадків COVID протягом останніх 7 днів перевищує 20%.

За його словами, тенденції поширення COVID в області залишаються невтішними.

Крім того, обмеження "червоної зони" діють в Івано-Франківській області.

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